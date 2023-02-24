"Все зависит от нас": Зеленский высказался о Крыме

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о временно оккупированном Крыме. Он подчеркнул, что идет подготовка к военным шагам.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

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"Все хотят, чтобы каждый следующий шаг был последним, победным. Да, мы заслужили этого. Чтобы живы были военные, чтобы домой вернулись. Чтобы жизнь вернулась. Все зависит от нас. Но эмоций мало. Есть военные шаги — мы к ним готовимся: морально, технически, военно, формированием бригад. А дальше будут справедливые деоккупационные шаги. Дай Бог, чтобы они были удачные", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, что же будет с рф в будущем. По его словам, судьба страны-террористки его не волнует.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может попытаться вторгнуться в другие страны. По его словам, президенту рф владимиру путину нужно демонстрировать "успех" на поле боя.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.