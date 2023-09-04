Умєров подав заяву на звільнення
Сьогодні, 4 вересня, до Верховної Ради України надійшла заява від Голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади.
Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.
Звільнення Умєрова
Стефанчук розповів, що заяву Умєрова буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.
Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.
Додамо, сьогодні, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.