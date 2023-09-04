Умєров подав заяву на звільнення

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Фото: ЦПК

Сьогодні, 4 вересня, до Верховної Ради України надійшла заява від Голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

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Стефанчук розповів, що заяву Умєрова буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Заява Умєрова. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.

Додамо, сьогодні, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.