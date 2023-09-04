Умеров подал заявление на увольнение

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Фото: ЦПК

Сегодня, 4 сентября, в Верховную Раду Украины поступило заявление от Главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности.

Об этом сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук.

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Стефанчук рассказал, что заявление Умерова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Заявление Умерова. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Пост Стефанчука. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Эту должность он занимает до сих пор.

Добавим, сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.