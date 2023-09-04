Умеров подал заявление на увольнение
Сегодня, 4 сентября, в Верховную Раду Украины поступило заявление от Главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности.
Об этом сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук.
Увольнение Умерова
Стефанчук рассказал, что заявление Умерова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.
Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.
Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Эту должность он занимает до сих пор.
Добавим, сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.