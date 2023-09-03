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Зеленський оголосив, що вирішив замінити міністра оборони

3 вересня 2023 21:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський оголосив, що вирішив замінити міністра оборони
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відеозвернення глави держави
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", — наголосив глава держави.

Рішення парламенту

За його словами, міністерством має керувати Рустем Умєров.

"Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", — додав Зеленський.

Скриншот допису

Що ще сказав Президент

  • Вже чотири судна пройшли новим альтернативним морським коридором із південних морських портів. Україна працює з партнерами для відновлення нормальної роботи "зернового коридору".
  • Є нові домовленності з партнерами щодо оборонних пакетів.
  • За наступні декілька місяців Україна має втілити частину рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо вступу в ЄС. ВРУ має проголосувати за закон про е-декларування, зміни до закону про нацменшини та за закон про політично значущих осіб.
  • Із президентом Франції обговорили нові постачання зброї, захист Одеського регіону. Є домовленість про тренування наших пілотів у Франції.

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров навчався у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей при Міністерстві освіти і науки Автономної Республіки Крим. Вищу освіту здобув у Національній академії управління за спеціальністю "економіка" та "фінанси".

Свою кар'єру Умєров розпочав в компанії lifecell, де з 2004 по 2010 роки керував напрямками юридичної підтримки та логістики. 

Із 2019 року — народний депутат України від партії "Голос". У тому 2020 році став співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді та ініціював законопроєкт по скасуванню вільної економічної зони "Крим". З 2022 року очолює Фонд державного майна України.

Нагадаємо, за інформацією Ярослава Железняка, незабаром Олексій Резніков залишить пост міністра оборони і стане послом України у Великій Британії. 

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