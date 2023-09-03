Майбутній міністр оборони: що відомо про Рустема Умєрова

Голова Фонду державного майна та майбутній міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: google.com

Офіційно 3 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив про заміну очільника Міністерства оборони. Так, місце Олексія Резнікова займе голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Новини.LIVE дізналися всю важливу інформацію про майбутнього очільника Міноборони України.

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Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров етнічний кримський татарин, адже його сім'я переїхала з Криму до Узбекистану, де він народився 1982 року. Він отримав освіту в Кримській школі-інтернаті для обдарованих дітей, яка була під егідою Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. Рустем отримував стипендію за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США". Пізніше здобув ступінь бакалавра економіки, а також магістра фінансів у Національній академії управління.

Також Умєров обіймав керівні посади в компанії Lifecell, займався інвестиційною діяльністю в галузях зв'язку, ІТ та інфраструктури. Пізніше заснував компанію ASTEM та благодійний фонд ASTEM Foundation.

2007 року Рустем став співзасновником міжнародної організації "Bizin Qirim" та ГО "Земляцтво кримських татар", а згодом — "Фонду Розвитку Криму". 2012 року — став співзасновником та членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. Також він виконував обов'язки довіреної особи для кандидата в народні депутати в 10 окрузі Автономної Республіки Крим Ахтема Чигойза.

Голова Фонду державного майна та майбутній міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook / Рустем Умєров

У вересні 2019 року Рустем Умєров був обраний нардепом від фракції "Голос". В парламенті він очолив Тимчасову спецкомісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, а пізніше став співголовою депутатського об’єднання "Кримська платформа". Також, він представляв Україну на переговорах з Росією.

У серпні 2021 року Умєров отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його нагородив Президент України Володимир Зеленський. А в вересні 2022 року Рустем став очільником Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.