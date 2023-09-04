Резніков подав у відставку з посади міністра оборони

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Сьогодні, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку", — повідомив Резніков.

Він заявив, що готовий до звіту.

Заява Резнікова. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Допис Резнікова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.