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Резніков подав у відставку з посади міністра оборони

4 вересня 2023 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Резніков подав у відставку з посади міністра оборони
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: facebook.com/reznikovoleksii
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Відставка Резнікова

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку", — повідомив Резніков.

Він заявив, що готовий до звіту.

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Заява Резнікова. Фото: facebook.com/reznikovoleksii
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Допис Резнікова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.

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