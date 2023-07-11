Україну не запросять до НАТО у Вільнюсі, — посол Литви в Альянсі

Посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс. Фото: twitter-com-laisvoji_banga

Запрошення для України в НАТО під час саміту у Вільнюсі не буде. Буде визначена чіткіша процедура, за яких умов це може статись.

Про це заявив посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс, передає Žiniai Radio.

Читайте також:

Запрошення України до НАТО

Матуліоніс заявив, що запрошення в НАТО для України не буде, проте буде встановлена чіткіша процедура, щоб це запрошення з'явилось. Для цього потрібно чекати відповідних умов.

Відповідаючи на запитання про те, що формулювання, згідно з яким Україна зможе стати членом НАТО лише після закінчення війни, може спонукати Росію спеціально затягувати військові дії, Матуліоніс заявив, що в Альянсі все розуміють і роблять висновки.

Нагадаємо, у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.

Також відомо, що у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.

Також Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не мають готовності запросити Україну в НАТО та зробити її членом Альянсу. Тому, за його словами, "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією".