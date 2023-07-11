Украину не пригласят в НАТО в Вильнюсе, — посол Литвы в Альянсе

Посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис. Фото: twitter-com-laisvoji_banga

Приглашения для Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе не будет. Будет определена более четкая процедура, при каких условиях это может произойти.

Об этом заявил посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис, передает Žiniai Radio.

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Матулионис заявил, что приглашения в НАТО для Украины не будет, однако будет установлена более четкая процедура, чтобы это приглашение появилось. Для этого следует ожидать соответствующих условий.

Отвечая на вопрос о том, что формулировка, согласно которой Украина сможет стать членом НАТО только после окончания войны, может побудить Россию специально затягивать военные действия, Матулионис заявил, что в Альянсе все понимают и делают выводы.

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

Также известно, что в среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

Также Владимир Зеленский заявил, что у западных партнеров нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом Альянса. Поэтому, по его словам, "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией".