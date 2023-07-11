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Зеленський жорстко розкритикував позицію деяких країн НАТО щодо України

11 липня 2023 13:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський жорстко розкритикував позицію деяких країн НАТО щодо України
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не мають готовності запросити Україну в НАТО та зробити її членом Альянсу. Тому, за його словами, "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Членство під питанням

"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це — повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України", — наголосив глава держави.

Він зазначив, що відсутність часових рамок навіть для запрошення України в НАТО є безпрецедентним та абсурдним. За словами Зеленського, союзники додають "дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…".

НАТО не має готовності

"Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність — це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", — запевнив Президент.

Скриншот допису

Нагадаємо, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс. 

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