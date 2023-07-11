Байден зустрівся з президентом Литви на саміті у Вільнюсі

Президент США Джо Байден та Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: D. Umbraso / LRT nuotr

У вівторок, 11 липня, президент США Джо Байден зустрівся у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери обговорили підтримку України.

Про це повідомили на сайті Білого Дому.

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Зустріч Байдена та Науседи

Відомо, що у вівторок Байден прибув до Президентського палацу на офіційний прийом, де лідери двох країн потиснули один одному руки і пройшли Президентським двором під музику оркестру. Далі запланована коротка двостороння зустріч лідерів.

Лідери обговорили свою постійну відданість безпеці України та стягнення з Росії витрат за її агресію стільки, скільки буде потрібно. Окрім того, Байден наголосив на непохитній відданості США безпеці НАТО, яку продемонстрували постійні послідовні ротації американського військового персоналу в Литві.

Пізніше президенти вирушили на саміт НАТО у Вільнюс, де обговорюватимуть перспективи членства України, фінансування оборони та захист східного флангу.

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянуть заявку України на членство та мають визначити подальші відносини.

Також відомо, що у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.