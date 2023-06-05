Україна вже почала підготовку до виборів, — Politico

Людина кидає виборчий бюлетень в урну. Фото: google.com

Попри війну Україна розпочала підготовку до виборів, які відбудуться після перемоги. Також Київ аналізує, як організувати голосування серед біженців і "знешкодити" вплив прокремлівських сил.

Про це заявив глава ЦВК Олег Діденко в інтервʼю виданні Politico.

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Підготовка до майбутніх виборів

Зазначається, що українські посадовці минулого тижня відвідали Брюссель задля обговорень майбутніх повоєнних виборів. За цим стежитиме ЄС.

Олег Діденко заявив, що існує великий ризик того, що РФ знову намагатиметься ввести своїх агентів в українську владу.

"Я розумію, що Україна повинна забезпечити демократичні стандарти при проведенні післявоєнних виборів з точки зору права бути обраним. Але Україні потрібно подумати про те, як захистити себе від такого втручання і запобігти загрозам для національної безпеки", — сказав Діденко.

У Politico зазначили, що через війну та воєнний стан жодні вибори не можуть проводитися, і втручання російської сторони — не єдина перешкода, з якою Київ зіштовхнеться під час проведення післявоєнних виборів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія готується до "виборів": Путін дозволив голосувати з окупованих територій України. У понеділок, 29 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє голосування з окупованих територій України. Дозволять голосувати навіть жителям без російських паспортів.

Додамо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що проросійська влада вже готується до виборів на окупованих територіях. Вони хочуть їх провести восени 2023 року.

Також ми писали, що Державна дума Росії намагається змінити законодавство для того, аби провести на окупованих територіях України восени 2023 року вибори. Зараз це неможливо через запроваджений у цих регіонах воєнний стан.