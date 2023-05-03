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У Держдумі РФ намагаються викрутитися із виборами на окупованій території: деталі

3 травня 2023 13:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Держдумі РФ намагаються викрутитися із виборами на окупованій території: деталі
Російський депутат Павло Крашенінніков. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Державна дума Росії намагається змінити законодавство для того, аби провести на окупованих територіях України восени 2023 року вибори. Зараз це неможливо через запроваджений у цих регіонах воєнний стан.

Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

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До Держдуми (нижня палата російського парламенту. — Ред.) внесли поправки щодо проведення виборів у окупованих українських регіонах, які були незаконно внесені до Конституції Російської Федерацїі.

На цій українській території окупанти запровадили воєнний стан, тож, згідно із чинним законодавством, там неможливе проведення жодних виборів.

Що говорять у Держдумі

Саме тому, пояснив керівник комітету Думи з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков, і були внесені ці поправки.

"У законах про прийняття до складу Росії нових суб'єктів йдеться, що у них восени 2023 року мають відбутися вибори. Щоб нівелювати цю суперечність і дати можливість громадянам висловити свою політичну волю, такі поправки варто ухвалити", — заявив Крашенінніков.

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни зазначили, що партія Володимира Путіна "Єдина Росія" має намір залучити як кандидатів на виборах у 2023 та 2024 роках російських військовослужбовців, які брали участь у війні в Україні.

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