Знову офіційно президент: Ердоган прийняв присягу в парламенті

Президент Туреччини Таїп Ердоган. Фото: facebook.com/RTErdogan

У суботу, 3 червня, Таїп Ердоган офіційно вступив на посаду президента Туреччини. Він втретє став лідером держави.

Про це повідомляє Reuters.

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"Я, як президент, присягаю своєю честю перед великою турецькою нацією та історією захищати існування та незалежність держави, дотримуватись конституції, верховенства права, демократії, принципів і реформ Ататюрка, і принципи світської республіки", — сказав Ердоган на церемонії в парламенті.

Зазначається, що сьогодні ввечері Ердоган також має оголосити склад нового уряду. Усі урочистості у президентському комплексі почнуться о 17:00 (за київським часом). Після цього запланована урочиста вечеря з високопосадовцями у палаці Чанкая.

Додамо, що у другому турі виборів, який відбувся в Туреччині 28 травня, Ердоган отримав 52,2% голосів від турків. Його перемога на виборах перевернула прогнози більшості опитувань громадської думки та відбулася, попри кризу вартості життя, яка, як вважалося, погіршила його перспективи.

Нагадаємо, ЗМІ прогнозували, що ці вибори могли покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана, оскільки багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.

Однак в результаті Таїп Ердоган все ж переміг на президентських виборах та очолив країну ще на п'ять років.