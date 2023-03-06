У кремлі вже активно готуються до президентських виборів у 2024 році

У росії готуються до президентських виборів: яких результатів очікує путін
В оточенні кремлівського диктатора вже активно обговорюють майбутні президентські вибори. Там вважають, що результат буде кращий, ніж у 2018 році.
Про це пише РБК із посиланням на співрозмовників.
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Чого очікувати від виборів у рф
У кремлі вже готуються до президентських виборів у 2024 році. Однак там вважають, що результат та явка виборців буде кращою, ніж до прикладу у 2018 році.
Відтак, нещодавно в адміністрації президента рф було зібрано усіх співробітників внутрішньополітичного блоку кремля. Зокрема, там обговорювалося, як влада рф зможе зберегти "високий рівень підтримки і консолідації громадян".
Йшлося й про те, щоб результати були "кращими, ніж під час минулої кампанії" як у підтримці, так і в явці. У кремлі вважають, що після "приєднання" окупованих територій України кількість виборців путіна у росії нібито зросла.
Нагадаємо, раніше ексголова Генштабу Великої Британії Річард Даннатт заявляв, що невдовзі незадоволені генерали армії рф можуть прогнати путіна з кремля.
Даннат упевнений, що кілька вирішальних ударів, завданих у певних точках на фронті, можуть зламати моральний дух російського солдата та зламати хребет російської армії.