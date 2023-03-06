У кремлі вже активно готуються до президентських виборів у 2024 році

У 2024 році в рф пройдуть вибори президента

В оточенні кремлівського диктатора вже активно обговорюють майбутні президентські вибори. Там вважають, що результат буде кращий, ніж у 2018 році.

Про це пише РБК із посиланням на співрозмовників.

Чого очікувати від виборів у рф

У кремлі вже готуються до президентських виборів у 2024 році. Однак там вважають, що результат та явка виборців буде кращою, ніж до прикладу у 2018 році.

Відтак, нещодавно в адміністрації президента рф було зібрано усіх співробітників внутрішньополітичного блоку кремля. Зокрема, там обговорювалося, як влада рф зможе зберегти "високий рівень підтримки і консолідації громадян".

Йшлося й про те, щоб результати були "кращими, ніж під час минулої кампанії" як у підтримці, так і в явці. У кремлі вважають, що після "приєднання" окупованих територій України кількість виборців путіна у росії нібито зросла.

Нагадаємо, раніше ексголова Генштабу Великої Британії Річард Даннатт заявляв, що невдовзі незадоволені генерали армії рф можуть прогнати путіна з кремля.

Даннат упевнений, що кілька вирішальних ударів, завданих у певних точках на фронті, можуть зламати моральний дух російського солдата та зламати хребет російської армії.