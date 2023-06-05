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Украина уже начала подготовку к выборам, — Politico

5 июня 2023 16:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Украина уже начала подготовку к выборам, — Politico
Человек бросает избирательный бюллетень в урну. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Несмотря на войну, Украина начала подготовку к выборам, которые пройдут после победы. Также Киев анализирует, как организовать голосование среди беженцев и обезвредить влияние прокремлевских сил.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в интервью изданию Politico.

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Подготовка к предстоящим выборам

Отмечается, что украинские чиновники на прошлой неделе посетили Брюссель для обсуждения предстоящих послевоенных выборов. За этим будет следить ЕС.

Олег Диденко заявил, что существует большой риск того, что РФ снова будет пытаться ввести своих агентов в украинские власти.

"Я понимаю, что Украина должна обеспечить демократические стандарты при проведении послевоенных выборов с точки зрения права быть избранным. Но Украине нужно подумать о том, как защитить себя от такого вмешательства и предотвратить угрозы для национальной безопасности", — сказал Диденко.

В Politico отметили, что из-за войны войны и военного положения никакие выборы не могут проводиться, и вмешательство российской стороны — не единственное препятствие, с которым Киев столкнется во время проведения послевоенных выборов.

Напомним, ранее мы писали, что Россия готовится к "выборам": Путин разрешил голосовать с оккупированных территорий Украины. В понедельник, 29 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий голосование с оккупированных территорий Украины. Разрешат голосовать даже жителям без российских паспортов.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пророссийские власти уже готовятся к выборам на оккупированных территориях. Они хотят провести их осенью 2023 года.

Также мы писали, что Государственная дума России пытается изменить законодательство для того, чтобы провести на оккупированных территориях Украины осенью 2023 года выборы. Сейчас это невозможно из-за введенного в этих регионах военного положения.

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