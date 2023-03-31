Підсумки засідання Ради безпеки ООН 31 березня - експертний аналіз

Нам знову обіцяють підтримку, проте Китай, як і раніше, закликає до мирних перемовин. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Провідні союзники України заявили, що продовжать підтримувати нашу країну, незважаючи на плани кремля ескалювати конфлікт, розмістивши на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Такими є підсумки засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в п'ятницю, 31 березня.

Тим не менш, Рада безпеки не затвердила жодних резолюцій або будь-яких інших документів, що засуджували б дії кремля. Український політолог та юрист-міжнародник Олексій Буряченко пояснив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, у чому причини такої стриманості Радбезу ООН.

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Фіксація порушень

За словами політолога, засідання Ради безпеки, скликане з ініціативи України, по суті, являло собою просто майданчик для заяв.

"Чекати від цього заходу чогось більшого із самого початку не мало сенсу — враховуючи, що там присутній Китай, який так чи інакше діє у фарватері, насамперед, своїх інтересів і побічно підтримує російську лінію, та росія, яка в будь-якому разі заблокує будь-яке рішення Радбезу", — пояснив Буряченко.

Політолог Олексій Буряченко

Проте з боку України скликання цього засідання було абсолютно правильною ініціативою.

"Це наш черговий внесок у скарбничку фіксацій порушень статуту ООН з боку російської федерації — зокрема, щодо поширення ядерної зброї третім країнам. Це укладається в один логічний ряд, починаючи з того, що рф взагалі незрозуміло на яких підставах зайняла в ООН місце СРСР, потім відібрала у колишніх республік ядерну зброю під гарантії Будапештського меморандуму, а потім у якості ядерної держави напала на неядерну країну", — нагадав експерт.

Буряченко наголошує, що таким чином росія демонструє абсолютний правовий нігілізм, який повністю нівелює будь-які безпекові засади ООН.

"І як вишенька на торті — росія роздає ядерну зброю третім країнам. Більше того, це робить людина, яка перебуває в міжнародному розшуку Міжнародного кримінального суду", — резюмує він.

Позиція Пекіна

Також Олексій Буряченко звертає увагу на виступ представника Китаю, який хоч і заявив, що його країна виступає проти розміщення ядерної зброї на території неядерних країн, проте вкотре закликав "усі сторони конфлікту" до мирних переговорів.

На думку політолога, це свідчить про те, що Китай, як і раніше, залишається негласним союзником росії, незважаючи на демарш путіна, який заявив про розміщення ядерної зброї в білорусі всього через кілька днів після візиту Сі до Москви.

"Будь-яка ініціатива на кшталт "давайте просто перестанемо стріляти" зараз грає на руку росії. Будь-яке призупинення військових дій саме по собі говорить про якийсь ступінь заморозки конфлікту. І така ось нейтральна позиція Китаю може знайти багато прихильників. Третім країнам, які мали бізнес з росією і в яких зараз страждає від цього економіка, заморозка може бути вигідною. А таких країн, якщо чесно, багато навіть у Європейському Союзі", — попередив Буряченко.