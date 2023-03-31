Підсумки засідання Ради безпеки ООН 31 березня - експертний аналіз

"Україна повинна була це зробити": експерт прокоментував засідання Ради безпеки ООН 31 березня
Провідні союзники України заявили, що продовжать підтримувати нашу країну, незважаючи на плани кремля ескалювати конфлікт, розмістивши на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Такими є підсумки засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в п'ятницю, 31 березня.
Тим не менш, Рада безпеки не затвердила жодних резолюцій або будь-яких інших документів, що засуджували б дії кремля. Український політолог та юрист-міжнародник Олексій Буряченко пояснив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, у чому причини такої стриманості Радбезу ООН.
Фіксація порушень
За словами політолога, засідання Ради безпеки, скликане з ініціативи України, по суті, являло собою просто майданчик для заяв.
"Чекати від цього заходу чогось більшого із самого початку не мало сенсу — враховуючи, що там присутній Китай, який так чи інакше діє у фарватері, насамперед, своїх інтересів і побічно підтримує російську лінію, та росія, яка в будь-якому разі заблокує будь-яке рішення Радбезу", — пояснив Буряченко.
Проте з боку України скликання цього засідання було абсолютно правильною ініціативою.
"Це наш черговий внесок у скарбничку фіксацій порушень статуту ООН з боку російської федерації — зокрема, щодо поширення ядерної зброї третім країнам. Це укладається в один логічний ряд, починаючи з того, що рф взагалі незрозуміло на яких підставах зайняла в ООН місце СРСР, потім відібрала у колишніх республік ядерну зброю під гарантії Будапештського меморандуму, а потім у якості ядерної держави напала на неядерну країну", — нагадав експерт.
Буряченко наголошує, що таким чином росія демонструє абсолютний правовий нігілізм, який повністю нівелює будь-які безпекові засади ООН.
"І як вишенька на торті — росія роздає ядерну зброю третім країнам. Більше того, це робить людина, яка перебуває в міжнародному розшуку Міжнародного кримінального суду", — резюмує він.
Позиція Пекіна
Також Олексій Буряченко звертає увагу на виступ представника Китаю, який хоч і заявив, що його країна виступає проти розміщення ядерної зброї на території неядерних країн, проте вкотре закликав "усі сторони конфлікту" до мирних переговорів.
На думку політолога, це свідчить про те, що Китай, як і раніше, залишається негласним союзником росії, незважаючи на демарш путіна, який заявив про розміщення ядерної зброї в білорусі всього через кілька днів після візиту Сі до Москви.
"Будь-яка ініціатива на кшталт "давайте просто перестанемо стріляти" зараз грає на руку росії. Будь-яке призупинення військових дій саме по собі говорить про якийсь ступінь заморозки конфлікту. І така ось нейтральна позиція Китаю може знайти багато прихильників. Третім країнам, які мали бізнес з росією і в яких зараз страждає від цього економіка, заморозка може бути вигідною. А таких країн, якщо чесно, багато навіть у Європейському Союзі", — попередив Буряченко.