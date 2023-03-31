Китай проти передачі ядерної зброї іншим країнам: представник при ООН

Представник Китаю при ООН Ген Шуан

Представник Китаю при ООН Ген Шуан заявив, що Китай виступає за заборону передачі ядерної зброї іншим країнам і проти розміщення її за межами території ядерних держав. Ген Шуан наголосив, що минулого року лідери п'яти ядерних країн уже заявили про те, що неможливо виграти ядерну війну і її не можна розпочинати.

Про це Шуан заявив під час на засіданні Ради безпеки ООН, передає "РБК-Україна".

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Сьогодні ця заява є ще більш важливою, враховуючи зростаючу геополітичну напругу у світі. Китай закликає всі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами.

Таким чином, Китай виступає за зміцнення міжнародної безпеки та зниження ризику ядерної катастрофи. Крім того, Китай наголошує на важливості виконання міжнародних домовленостей у галузі ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.

В цей час розвиток ядерної технології та ядерних озброєнь викликає все більшу тривогу у світі. Тому міжнародна спільнота має продовжувати працювати над зміцненням механізмів контролю та нагляду над ядерною зброєю та забезпечувати ефективне співробітництво між ядерними державами на користь світової стабільності та безпеки.

Нагадаємо, мінськ і москва домовилися про розміщення тактичну ядерну зброю на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

Також ми писали, що олександр лукашенко пригрозив Україні та усьому світові "страшним уроком" від росії. лукашенко назвав неприпустимим постачання в Україну британських снарядів зі збідненим ураном.

Додамо, Європейський Союз ухвалив рішення розширити список осіб та установ з білорусі, які підпадають під санкції у зв'язку з їхньою участю у російській агресії проти України та порушеннями прав людини у білорусі. Також ЄС продовжує дію санкцій.