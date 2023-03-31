Итоги заседания Совбеза ООН 31 марта - экспертный анализ

Нам снова обещают поддержку, однако Китай по-прежнему призывает к мирным переговорам. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Ведущие союзники Украины заявили, что продолжат поддерживать нашу страну, невзирая на планы россии эскалировать конфликт, разместив на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Таковы итоги заседания Совета безопасности ООН, прошедшего в пятницу, 31 марта.

Тем не менее, Совет безопасности не утвердил никаких резолюций или каких-либо иных документов, осуждающих действия кремля. Украинский политолог и юрист-международник Алексей Буряченко объяснил в экслюзивном комментарии Новини.LIVE, в чем причинам такой сдержанности Совбеза ООН.

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Фиксация нарушений

По словам политолога, заседание Совета безопасности, созванное по инициативе Украины, по сути представляло собой просто площадку для заявлений.

"Ожидать от этого мероприятия чего-то большего изначально не имело смысла — учитывая, что там присутствует Китай, который так или иначе действует в фарватере, прежде всего, своих интересов и побочно поддерживает российскую линию, и россия, которая в любом случае заблокирует любое решение Совбеза", — объяснил Буряченко.

Політолог Олексій Буряченко

Тем не менее со стороны Украины созыв этого заседания был абсолютно правильной инициативой.

"Это наш очередной вклад в копилку фиксаций нарушений устава ООН со стороны российской федерации — в частности, относительно распространения ядерного оружия третьим странам. Это укладывается в один логический ряд, начиная с того, что рф вообще непонятно на каких основаниях заняла в ООН место СССР, затем отобрала у бывших республик ядерное оружие под гарантии Будапештского меморандума, а потом, будучи ядерным государством, напало на неядерную страну", — напомнил эксперт.

Буряченко подчеркивает, что таким образом россия демонстрирует абсолютный правовой нигилизм, который полностью нивелирует любые принципы безопасности ООН.

"И в качестве вишенки на торте — россия раздает ядерное оружие третьим странам. Более того, это делает человек, который находится в международном розыске Международного уголовного суда", — резюмирует он.

Позиция Пекина

Также Алексей Буряченко обращает внимание на выступление представителя Китая, который хотя и заявил, что его страна выступает против размещения ядерного оружия на территории неядерных стран, однако в очередной раз призвал "все стороны конфликта" к мирным переговорам.

По мнению политолога, это свидетельствует о том, что Китай по-прежнему остается негласным союзником россии, несмотря на демарш путина, заявившего о размещении ядерного оружия в Беларуси всего через несколько дней после визита Си в Москву.

"Любая инициатива в духе "давайте просто перестанем стрелять" сейчас играет на руку россии. Любое приостановление военных действий сама по себе говорит о какой-то степени заморозки конфликта. И такая вот нейтральная позиция Китая может найти много сторонников. Третьим странам, которые имели бизнес с россией и у которых сейчас страдает от этого экономика, заморозка может быть выгодна. А таких стран, если честно, много даже в Европейском Союзе", — предупредил Буряченко.