Неприятный сюрприз для путина: Китай не одобрил размещение ядерного оружия в беларуси

Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему
Официальный Пекин не одобряет намерений кремля разместить тактическое ядерное оружие на территории беларуси. Об этом говорится в обнародованном 27 марта заявлении министерства иностранных дел Китая, сообщает китайское государственное информационное агентство "Соху".
По словам представительницы МИД Китая Мао Нин, в нынешних условиях всем сторонам следует сосредоточиться на мирном урегулировании. Чиновница подчеркнула, что сейчас важно снижать стратегические риски, а не повышать их.
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Также Мао Нин напомнила о совместном заявлении лидеров ядерных государств, сделанном в январе 2022 года, в котором отмечалось, что победителей в ядерной войне не будет.
Сигнал Запада
По мнению украинского политолога Олега Постернака, публичная позиция МИД Китая может "чуть-чуть сбавить путину обороты".
"Это заявление Пекина фактически говорит о неоднозначности российско-китайских взаимоотношений. Она отрезвляет все публичные проявления любви между россией и Китаем — все эти "мой дорогой друг" и прочее. Это еще раз доказывает, что Китай хочет оставаться стабильным и прогнозируемым крупным игроком по сравнению с неадекватным путиным", — отметил эксперт.
Постернак подчеркивает, что заявление китайского МИД можно трактовать как послание западным странам со стороны Китая.
"Это, конечно же, дает определенный сигнал Западу, что по поводу дальнейшей судьбы россии ему лучше сотрудничать с Китаем, чем односторонне решать вопросы архитектуры международной безопасности, пусть даже и на европейском континенте", — сказал политолог.
Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил в комментарии Новини.LIVE, когда путин решил разместить в беларуси ядерное оружие.
Фото: Reuters