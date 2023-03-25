Путін оголосив про наміри розмістити ядерну зброю у Білорусі

Путін заявив, що росія розмістить ядерну зброю у Білорусі

Мінськ і москва домовилися про розміщення тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це президент рф володимир путін заявив в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну на телеканалі "Россия 24".

Заява путіна

Російський диктатор уточнив, що 1 липня закінчиться будівництво сховища. Він запевняє, що розміщувати зброю будуть без порушення зобов'язань за ДСНО.

За словами путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

"Що стосується наших переговорів з Олександром Григоровичем Лукашенком, приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії, що вони збираються постачати в Україну заряди зі збідненим ураном, це так чи інакше пов'язано з ядерними технологіями. Навіть поза контекстом цих подій, цієї заяви Олександр Григорович Лукашенко давно ставить питання про те, щоб розмістити на території Білорусі російську тактичну ядерну зброю", — сказав він.

Путін нагадав, що росія уже надала Білорусі комплекс "Іскандер", який може нести ядерний заряд.

"Ми вже передали в Білорусь наш відомий, дуже ефективний комплекс "Іскандер", він теж може бути носієм. З 3 квітня приступаємо до навчання екіпажу і 1 липня закінчуємо будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі", - зазначив російський диктатор.

Він також наголосив, що росії "є чим відповісти" на снаряди зі збідненим ураном.

"Повинен сказати, що росії, звичайно, є чим відповісти. У нас, без перебільшення, сотні тисяч, саме сотні тисяч, таких снарядів. Ми їх поки що не застосовуємо", — сказав президент країни-агресора.

Нагадаємо, 21 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. Вони ефективні для ураження танків та бронетехніки.

Також на такі новини відреагував російський диктатор володимир путін. Він заявив, що новина про те, що Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2, свідчить про те, що Захід вирішив воювати проти росії до "останнього українця".

Міністерство оборони Британії заявило, що російський диктатор володимир путін свідомо намагається дезінформувати, публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.