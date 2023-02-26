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Україна отримає допомогу від Саудівської Аравії на суму 400 мільйонів доларів: деталі

26 лютого 2023 20:57
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає допомогу від Саудівської Аравії на суму 400 мільйонів доларів
Андрій Єрмак та принц Файсал бін Фархан Аль Сауда
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 лютого, у Києві перебуває міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауда. У рамках візиту в Офісі Президента були підписані два документи, що формалізували надання Україні пакету допомоги.

Про це повідомляє керівник ОП Андрій Єрмак.

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Деталі

"Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу. У рамках візиту в Офісі Президента були підписані два документи, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн", — повідомив Єрмак.

Керівник ОП нагадав, що Саудівська Аравія підтримала резолюцію ООН щодо сталого миру в Україні кілька днів тому.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Глава держави подякував за підтримку миру, суверенітету й територіальної цілісності.

Також ми писали, що Україна прагне покарати керівництво російської федерації за вторгнення і війну. Але формат "гібридного трибуналу" не є гарантією покарання для путіна та його поплічників.

Додамо, Президент України розповів, хто з партнерів найбільше підтримує нашу країну під час війни, особливо щодо спецтрибуналу над керівництвом країни-агресора.

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