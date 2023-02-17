Андрій Єрмак заявив, що гібридний трибунал над росією не підходить через серйозний недолік

Банкова не підтримує ідею "гібридного трибуналу": Єрмак пояснив, чому
Україна прагне покарати керівництво російської федерації за вторгнення і війну. Але формат "гібридного трибуналу" не є гарантією покарання для путіна та його поплічників.
Про це очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час відкриття виставки "Воєнні злочини росії" на Мюнхенській безпековій конференції.
-
Розкрито нову тактику російських ракетних атак
-
На Одещині СБУ повідомила про підозру трьом прихильницям "руського мира"
-
Українці продовжують подавати заявки на компенсацію за знищене житло: дані Кабміну
-
У Харкові міськрада закликає людей долучитися до обговорення перейменування вулиць
-
Магнітна буря на Землі: експерти розповіли, як захиститись від негативних наслідків
-
Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"
-
Андрія Павелка усунено з посади президента УАФ за рішенням суду
-
Шмигаль озвучив, на скільки проіндексують пенсії українцям у 2023-му
-
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте
-
Лукашенко прилетів до Москви: про що говоритимуть два диктатори
Україна за трибунал
Виступаючи на відкритті виставки, Єрмак зазначив, що Україна хоче, аби керівництво країни-агресора понесло заслужене покарання.
"Найшвидший шлях досягнути цього – це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії", — наголосив голова Офісу Президента.
І світ, за словами Єрмака, почав розуміти важливість такого кроку.
Гібридна версія не підходить
Разом з тим, Андрій Єрмак розкритикував ідею так званого "гібридного трибуналу", який пропонують деякі політичні сили Євросоюзу.
За словами представника Банкової, у“гібридному” форматі є один серйозний недолік.
"Він не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з путіна, Лаврова і Мішустіна. Це – головна проблема гібридного проєкту", — наголосив Єрмак.
Нагадаємо, на початку лютого Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала декілька варіантів створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва росії за війну в Україні. Вона окреслила необхідність надійної правової бази.
Фото: Офіс Президента