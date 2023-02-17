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​​​​​​​Банкова не підтримує ідею "гібридного трибуналу": Єрмак пояснив, чому

17 лютого 2023 14:56
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Андрій Єрмак заявив, що гібридний трибунал над росією не підходить через серйозний недолік
"Гібридний трибунал" не дає гарантії засудження путіна
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Україна прагне покарати керівництво російської федерації за вторгнення і війну. Але формат "гібридного трибуналу" не є гарантією покарання для путіна та його поплічників.

Про це очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час відкриття виставки "Воєнні злочини росії" на Мюнхенській безпековій конференції.

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Україна за трибунал

Виступаючи на відкритті виставки, Єрмак зазначив, що Україна хоче, аби керівництво країни-агресора понесло заслужене покарання.

"Найшвидший шлях досягнути цього – це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії", — наголосив голова Офісу Президента.

І світ, за словами Єрмака, почав розуміти важливість такого кроку.

Гібридна версія не підходить

Разом з тим, Андрій Єрмак розкритикував ідею так званого "гібридного трибуналу", який пропонують деякі політичні сили Євросоюзу.

За словами представника Банкової, у“гібридному” форматі є один серйозний недолік.

"Він не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з путіна, Лаврова і Мішустіна. Це – головна проблема гібридного проєкту", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, на початку лютого Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала декілька варіантів створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва росії за війну в Україні. Вона окреслила необхідність надійної правової бази.

Фото: Офіс Президента

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