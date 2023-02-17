Андрій Єрмак заявив, що гібридний трибунал над росією не підходить через серйозний недолік

"Гібридний трибунал" не дає гарантії засудження путіна

Україна прагне покарати керівництво російської федерації за вторгнення і війну. Але формат "гібридного трибуналу" не є гарантією покарання для путіна та його поплічників.

Про це очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час відкриття виставки "Воєнні злочини росії" на Мюнхенській безпековій конференції.

Україна за трибунал

Виступаючи на відкритті виставки, Єрмак зазначив, що Україна хоче, аби керівництво країни-агресора понесло заслужене покарання.

"Найшвидший шлях досягнути цього – це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії", — наголосив голова Офісу Президента.

І світ, за словами Єрмака, почав розуміти важливість такого кроку.

Гібридна версія не підходить

Разом з тим, Андрій Єрмак розкритикував ідею так званого "гібридного трибуналу", який пропонують деякі політичні сили Євросоюзу.

За словами представника Банкової, у“гібридному” форматі є один серйозний недолік.

"Він не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з путіна, Лаврова і Мішустіна. Це – головна проблема гібридного проєкту", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, на початку лютого Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала декілька варіантів створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва росії за війну в Україні. Вона окреслила необхідність надійної правової бази.

Фото: Офіс Президента