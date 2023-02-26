Украина получит помощь от Саудовской Аравии на сумму 400 миллионов долларов: детали
Сегодня, 26 февраля, в Киеве находится министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауда. В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавшие предоставление Украине пакета помощи.
Об этом сообщает руководитель ОП Андрей Ермак.
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"Украина получит реальную помощь от Саудовской Аравии, которая считается крупнейшей экономикой Ближнего Востока. В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавшие предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гумпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн", — сообщил Ермак.
Руководитель ОП напомнил, что Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН по поводу устойчивого мира в Украине несколько дней назад.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Глава государства поблагодарил за поддержку мира, суверенитет и территориальную целостность.
Также мы писали, что Украина стремится наказать руководство российской федерации за вторжение и войну. Но формат "гибридного трибунала" не является гарантией наказания для путина и его приспешников.
Добавим, Президент Украины рассказал, кто из партнеров больше поддерживает нашу страну во время войны, особенно по спецтрибуналу над руководством страны-агрессора.