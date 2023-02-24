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Президент України розповів, хто найбільше підтримує нашу країну

24 лютого 2023 18:15
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
За словами Зеленського, Україна працювала над об'єднанням Європи
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, хто з партнерів найбільше підтримує нашу країну під час війни, особливо щодо спецтрибуналу над керівництвом країни-агресора.

Про це він сказав під час пресконференції 24 лютого.

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За словами Зеленського, Україна працювала над об'єднанням Європи.

"Ми працювали над об'єднанням Європи, тут є країни з різним статусом, є нейтральні. Ми працювали над тим, щоб змінити цю нейтральність на не нейтральність до війни... І Збройні сили над цим працювали, бо перемоги на полі бою дають впевненість, ніхто не любить лузерів. Хоч би як це звучало, але це правда, всі хочуть бути переможцями. Ось і все. І треба всім пахати всередині країни і зовні, це єдиний шанс перемогти", — сказав Зеленський.

Також український лідер дуже потужними партнерами, особливо у питанні трибуналу, є Британія, країни Балтії та інші.

"Ми бачимо лідерство Нідерландів. Ми працюємо з Ріші Сунаком, з Великобританією та іншими країнами. Працюємо за механізмом компенсацій, вже є перші кроки в США. І наші балтійські друзі — дуже потужні. Чесно кажучи, балтійська трійка та Польща у всьому нас підтримують, щоб ми не попросили. Але ми дурниць не просимо, це правда", — сказав президент.

Нагадаємо, що у четвер, 23 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту.

 

 

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