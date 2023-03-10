Україна очікує від НАТО гарантій безпеки, — Зеленський

Володимир Зеленський дав спільну пресконференції з прем'єркою Фінляндії у Києві

Президент Володимир Зеленський очікує від липневого Вільнюського саміту НАТО кроків Альянсу назустріч Україні щодо гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки під час війни, навіть якщо поки що країну не беруть до Альянсу.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін пресконференції в Києві.

Очікування від саміту

"Що стосується саміту у Вільнюсі. Ми запрошені, але ми хотіли б, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є у нас, у наших відносинах з НАТО", — сказав глава держави.

Зеленський висловив вдячність всім країнам-членам НАТО, які підтримують українців на полі бою. Водночас Президент наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України.

"Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО в час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків назустріч з боку держав НАТО до України, до цих гарантій безпеки ми й очікуємо на Вільнюському саміті", — підкреслив Зеленський.

Зазначимо, саміту НАТО у Вільнюсі запланований на 11-12 липня.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу, який відбудеться влітку у Вільнюсі.

Столтенберг також раніше пояснив, що підтримка України з боку НАТО є сигналом російському диктатору.