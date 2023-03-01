Навіщо НАТО підтримує Україну у війні з росією: пояснення генсека Альянса Столтенберга

Столтенберг послав сигнал путіну

Країни НАТО підтримують Україну тому, що росія не має перемогти у війні. Окупаційні війська повинні бути виведені за міжнародно визнані кордони України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю литовському виданню LRT.

Путін недооцінив НАТО

За словами Столтенберга, розпочавши велику війну, володимир путін зробив дві великі помилки.

По-перше, він повністю недооцінив українців, мужність та рішучість ЗСУ та керівництва країни.

Але так само путін не врахував позицію партнерів по НАТО, які вирішили підтримати Україну у боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність.

Підтримка України

Єнс Столтенберг заявив, що підтримка НАТО є сигналом російському диктатору.

Цей сигнал генсек Альянсу розшифрував наступним чином: "На полі бою Україну не перемогти, треба усвідомити це, сісти за стіл переговорів, визнати Україну суверенною, незалежною державою та піти".

Тож, за словами Столтенберга, росія має вивести усі свої війська з території України.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг днями підкреслив, що члени НАТО домовилися, що Україна стане членом альянсу в майбутньому, проте наразі важливо підтримувати Україну та зберігати її як суверенну та незалежну державу. Він також зазначив, що НАТО допомагатиме Україні побудувати міцну оборону після закінчення війни, щоб росія не розпочала агресивні дії знову.

Фото: LRT