Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського на саміт НАТО у липні

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу, який відбудеться влітку. Він запланований на 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю LRT.

Запрошення Зеленського на саміт НАТО

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", — заявив Столтенберг.

Генсек НАТО висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи та про довгострокову підтримку України.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг розповів, коли Україна зможе розраховувати на членство в НАТО. Столтенберг підкреслив, що члени НАТО домовилися, що Україна стане членом альянсу в майбутньому, проте наразі важливо підтримувати Україну та зберігати її як суверенну та незалежну державу.