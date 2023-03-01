Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського на саміт НАТО у липні

Генсек НАТО запросив Зеленського на саміт у Вільнюсі: коли він відбудеться
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу, який відбудеться влітку. Він запланований на 11-12 липня у Вільнюсі.
Про це сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю LRT.
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Запрошення Зеленського на саміт НАТО
"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", — заявив Столтенберг.
Генсек НАТО висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи та про довгострокову підтримку України.
Нагадаємо, нещодавно Столтенберг розповів, коли Україна зможе розраховувати на членство в НАТО. Столтенберг підкреслив, що члени НАТО домовилися, що Україна стане членом альянсу в майбутньому, проте наразі важливо підтримувати Україну та зберігати її як суверенну та незалежну державу.