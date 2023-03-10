Украина ожидает от НАТО гарантий безопасности, - Зеленский

Владимир Зеленский дал совместную пресс-конференцию с премьером Финляндии в Киеве

Президент Владимир Зеленский ожидает от июльского Вильнюсского саммита НАТО шагов Альянса навстречу Украине по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности во время войны, даже если страну пока не берут в Альянс.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной с премьер-министром Финляндии Санной Марин пресс-конференции в Киеве.

Ожидание от саммита

"Что касается саммита в Вильнюсе. Мы приглашены, но мы хотели бы, чтобы были какие-то ответные шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас, в наших отношениях с НАТО", — сказал глава государства.

Зеленский выразил благодарность всем странам-членам НАТО, поддерживающим украинцев на поле боя. В то же время Президент отметил важность получения гарантий безопасности для Украины.

"Даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы хотели бы иметь соответствующие гарантии безопасности на этом пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих шагов навстречу со стороны государств НАТО в Украину, к этим гарантиям безопасности мы и ожидаем на Вильнюсском саммите", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса, который пройдет летом в Вильнюсе.

Столтенберг также пояснил, что поддержка Украины со стороны НАТО является сигналом российскому диктатору.