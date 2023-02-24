Генсек НАТО Столтенберг запросив Зеленського на липневий саміт Альянсу

Підтримка України, за словами Єнса Столтенберга, є важливою і для самого НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у наступному саміті НАТО. Саміт відбудеться у липні поточного року в столиці Литовської республіки Вільнюсі.

Про це очільник Північноатлантичного альянсу заявив під час спільної із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас пресконференції.

Запрошення для Зеленського

Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна візьме участь у наступному саміті НАТО, який відбудеться улітку поточного року.

"Я запросив президента Зеленського на саміт НАТО в липні у Вільнюсі", — наголосив генсек НАТО.

Найбільший ризик для світу

Столтенберг у своєму виступі наголосив на важливості перемоги України у нинішній війні.

"Свобода не безкоштовна, ми маємо боротися за це щодня. Не існує безризикових варіантів, і найбільший ризик з усіх – це перемога путіна", — зазначив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Підтримувати Україну вигідно

Єнс Столтенберг наголосив, що підтримка України — це не тільки правильно з моральної точки зору.

Ці дії, зазначив генсек НАТО, є і в інтересах власної безпеки країн Альянсу.

Нагадаємо, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Україна очікує отримати запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вільнюсі.

Фото: Facebook Столтенберга