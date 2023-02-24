Генсек НАТО Столтенберг запросив Зеленського на липневий саміт Альянсу
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у наступному саміті НАТО. Саміт відбудеться у липні поточного року в столиці Литовської республіки Вільнюсі.
Про це очільник Північноатлантичного альянсу заявив під час спільної із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас пресконференції.
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Запрошення для Зеленського
Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна візьме участь у наступному саміті НАТО, який відбудеться улітку поточного року.
"Я запросив президента Зеленського на саміт НАТО в липні у Вільнюсі", — наголосив генсек НАТО.
Найбільший ризик для світу
Столтенберг у своєму виступі наголосив на важливості перемоги України у нинішній війні.
"Свобода не безкоштовна, ми маємо боротися за це щодня. Не існує безризикових варіантів, і найбільший ризик з усіх – це перемога путіна", — зазначив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.
Підтримувати Україну вигідно
Єнс Столтенберг наголосив, що підтримка України — це не тільки правильно з моральної точки зору.
Ці дії, зазначив генсек НАТО, є і в інтересах власної безпеки країн Альянсу.
Нагадаємо, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Україна очікує отримати запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вільнюсі.
Фото: Facebook Столтенберга