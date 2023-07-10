Україна очікує хороших новин від саміту НАТО, — Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Вже завтра, 12 липня, у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує хороших новин та активно працює над вступом в альянс.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Саміт НАТО у Вільнюсі вже завтра. Сьогодні інтенсивно працюємо, позиція України буде предметною, багато комунікації із союзниками", — заявив Єрмак.

Він додав, що Україна очікує хороших новин від саміту та дякує своїм союзникам за підтримку та їхню позицію.

Нагадаємо, нещодавно німецькі ЗМІ повідомили, що США та Німеччина блокуватимуть членство України в НАТО. Крім того, обидві країни чинили "тиск" на інших членів НАТО, щоб вони приєдналися до їхньої позиції.

А раніше американський президент Джо Байден заявив, що Україна зараз не готова до членства у НАТО. На його думку, Альянс повинен розглядати питання членства України тільки тоді, коли закінчиться війна.