РФ хоче, аби на саміті НАТО обговорили "ситуацію на ЗАЕС"

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: google

Офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова закликала лідерів НАТО на саміті обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС. За її словами, у разі катастрофи на станції, більшість учасників альянсу опиняться під загрозою.

Про це пише Reuters.

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Захарова звинуватила українську владу в "системному завданні шкоди" атомній станції і наголосила, що питання має стати ключовим на зустрічі представників НАТО.

Згідно з висловлюваннями Захарової, у разі катастрофи на ЗАЕС, більшість країн-учасниць альянсу опиниться під загрозою прямого впливу.

Саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у столиці Литви, Вільнюсі, збере лідерів для обговорення багатьох питань, зокрема і диспути щодо приєднання України та Швеції, а також збільшення арсеналів озброєнь та оновлення оборонних стратегій.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Однак, поки на атомній станції знаходяться російські окупанти, загроза існуватиме.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.