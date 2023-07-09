Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow РФ хоче, аби на саміті НАТО обговорили "ситуацію на ЗАЕС" arrow

РФ хоче, аби на саміті НАТО обговорили "ситуацію на ЗАЕС"

9 липня 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ хоче, аби на саміті НАТО обговорили "ситуацію на ЗАЕС"
Російський окупант на ЗАЕС. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова закликала лідерів НАТО на саміті обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС. За її словами, у разі катастрофи на станції, більшість учасників альянсу опиняться під загрозою.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

РФ звинувачує Україну у ситуації на ЗАЕС

Захарова звинуватила українську владу в "системному завданні шкоди" атомній станції і наголосила, що питання має стати ключовим на зустрічі представників НАТО.

Згідно з висловлюваннями Захарової, у разі катастрофи на ЗАЕС, більшість країн-учасниць альянсу опиниться під загрозою прямого впливу.

Саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у столиці Литви, Вільнюсі, збере лідерів для обговорення багатьох питань, зокрема і диспути щодо приєднання України та Швеції, а також збільшення арсеналів озброєнь та оновлення оборонних стратегій.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Однак, поки на атомній станції знаходяться російські окупанти, загроза існуватиме.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз