Україна не готова до членства в НАТО, — Байден

Президент США Джо Байден. REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Джо Байден вважає, що Україна зараз не готова до членства у НАТО. На його думку, Альянс повинен розглядати питання членства України тільки тоді, коли закінчиться війна.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

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Американський президент, спілкуючись із журналістами перед своїм від'їздом до Британії напередодні саміту НАТО, заявив, що зараз не потрібно поспішати з питанням членства України в Альянсі.

"Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО. Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи вводити Україну в сімʼю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни. Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію та деякі з цих питань", — заявив Байден.

Президент США також розповів, що детально говорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським про це питання і пообіцяв, що США продовжуватимуть забезпечувати безпеку та озброєння України.

"Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла претендувати на вступ до НАТО", — зазначив він.

Водночас у довгостроковій перспективі Байден вважає, що Україна приєднається до Альянсу.

"НАТО це політика відкритих дверей — ми не збираємося нікого закривати", — додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент США Джо Байден планує звернутися з публічною промовою під час свого візиту до литовського міста Вільнюс. Свою промову американський лідер виголосить в Університеті Вільнюса у середу, 12 липня.

Також ми повідомляли, що під час саміту НАТО країни-союзники ухвалять важливе рішення щодо багаторічної програми підтримки для України.