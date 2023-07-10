США та Німеччина блокуватимуть членство України в НАТО, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: ОП

Попри наполегливі намагання України, деякі члени альянсу не хочуть відкривати їй шлях до НАТО. Перш за все це Німеччини та США.

Про це повідомило німецьке видання BILD, посилаючись на анонімні джерела.

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Видання повідомляє, що на саміті НАТО у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський на очах у глав держав і урядів 31 країни Альянсу та всього світу хотів просити про прийняття його країни до НАТО.

"Але саме цьому офіційному запиту хочуть запобігти деякі важливі країни НАТО. Перш за все Німеччина та США. Крім того, обидві країни чинили "тиск" на інших членів НАТО, щоб вони приєдналися до їхньої позиції.", — йдеться у матеріалі.

Таку думку виданню підтвердив високопоставлений чиновник на умовах анонімності.

"Я можу підтвердити, що США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО", — заявив він.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив на тому, що наша держава заслуговує на те, щоб її запросили до вступу до Північноатлантичного Альянсу. Справжнім членом НАТО Україна зможе стати вже після закінчення війни з РФ.

Також ми писали, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає максимум із того, що можливо, але набагато менше, ніж думають на Банковій. У тій чи іншій стилістиці буде викладено концептуальну тезу, що Україна вступить до НАТО після завершення гарячої фази війни, без Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Крім цього, Україні нададуть гарантії безпеки, тобто весь спектр озброєння на довгострокову перспективу.