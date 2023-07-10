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Украина ожидает хороших новостей от саммита НАТО, — Ермак

10 июля 2023 13:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина ожидает хороших новостей от саммита НАТО, — Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уже завтра, 12 июля, в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина ожидает хороших новостей и активно работает над вступлением в альянс.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками", — заявил Ермак.

Он добавил, что Украина ожидает хороших новостей от саммита и благодарит своих союзников за поддержку и их позицию.

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Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО. Кроме того, обе страны оказывали давление на других членов НАТО, чтобы они присоединились к их позиции.

А ранее американский президент Джо Байден заявил, что Украина сейчас не готова к членству в НАТО. По его мнению, Альянс должен рассматривать вопросы членства Украины только тогда, когда закончится война.

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