Украина ожидает хороших новостей от саммита НАТО, — Ермак
Уже завтра, 12 июля, в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина ожидает хороших новостей и активно работает над вступлением в альянс.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Чего ожидает Украина от саммита НАТО
"Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками", — заявил Ермак.
Он добавил, что Украина ожидает хороших новостей от саммита и благодарит своих союзников за поддержку и их позицию.
Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО. Кроме того, обе страны оказывали давление на других членов НАТО, чтобы они присоединились к их позиции.
А ранее американский президент Джо Байден заявил, что Украина сейчас не готова к членству в НАТО. По его мнению, Альянс должен рассматривать вопросы членства Украины только тогда, когда закончится война.