Украина не нуждается в Плане действий относительно членства в НАТО, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в Плане действий по членству в НАТО. Он поблагодарил за такое признание на саммите в Вильнюсе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам главы государства, безопасность — это ключевая задача на саммите НАТО, на всех встречах и во всей коммуникации. Зеленский подчеркнул, что Украина уже есть и будет донором общей безопасности.

"В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы обсудили наши ожидания от саммита НАТО. И здесь важный результат — это признание, что Украина не нуждается в Плане действий по членству на этом пути. Спасибо за такое признание", — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы сегодня был успех на саммите НАТО для Украины. Речь идет о гарантиях безопасности.

По словам Зеленского, Совет Украина — НАТО может дать необходимую институциональную определенность.

"Пока мы идем к членству в НАТО, Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности — именно на пути в Альянс. Сейчас есть соответствующий пакет гарантий, и я прошу вас поддержать и присоединиться к нему", — отметил украинский лидер.



Он также обратил внимание на формулировку "условий" для приглашения Украины в НАТО. По словам Зеленского, абсолютное большинство украинцев рассчитывает на конкретику.

"Мы воспринимаем их именно как условия безопасности. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Но потом это будет наша общая сила — когда Украина присоединится к Альянсу", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.