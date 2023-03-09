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Угорщина може переглянути свої відносини з рф, — Орбан

9 березня 2023 20:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що його країна може переглянути свої відносини з рф в майбутньому у світлі зміни геополітичної ситуації після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

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Віктор Орбан

Віктор Орбан висловив думку, що підтримка зв'язків з москвою, особливо в енергетичному секторі, на користь Угорщини, але відносини між рф та Європою можуть не відновитися після війни в Україні, й Угорщина має пристосовуватися до цього. 

Орбан зазначив, що необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни є зрозумілою, але вона не є реалістичною. Тому Угорщина має ретельно обміркувати, які відносини з рф можна встановити та підтримувати у найближчі 10-15 років.

Примітно, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана неодноразово критикували у Європейському Союзі та НАТО за його підтримку тісних зв'язків із росією після вторгнення російських військ в Україну, а також за його опір санкціям ЄС та постачанню зброї в Україну.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується відвідати Київ.

До речі, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його влада не підтримує Україну у війні з росією, бо ця війна не має відношення до Угорщини, це лише протистояння між двома слов'янськими країнами.

 

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