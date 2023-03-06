Состоится ли визит Орбана в Киев: МИД Венгрии выступил с заявлением
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить столицу Украины. Однако для этого Венгрия ожидает "выполнения всех предпосылок".
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сиярто в эфире телевидения.
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Подготовка визита
Сиярто подтвердил информацию о приглашении премьер-министра в Киев. По его словам, "уточняются технические детали подготовки" предстоящего визита.
"Пока уточняются технические детали подготовки к визиту. Как только они (у Орбана. — Ред.) увидят, что все предпосылки выполнены, визит может состояться", — заявил глава МИД Венгрии.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится посетить Киев.
К слову, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его власть не поддерживает Украину в войне с россией, потому что эта война не имеет отношения к Венгрии, это лишь противостояние между двумя славянскими странами.