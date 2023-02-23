МЗС Угорщини готує візит Орбана до Києва

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується відвідати Київ. Міністр закордонних справ цієї країни Сійярто відповів на запитання, чому Орбан досі не відвідав Київ.

Про це пише Index.

Візит Орбана до Києва

За словами Сіярто, особисто йому не надходило запрошення завітати до української столиці, але він готовий поїхати, якщо таке запрошення буде. Прес-секретар Орбана Берталан Хаваші підтвердив, що президент України Володимир Зеленський запросив Орбана відвідати Україну під час зустрічі на саміті Європейського Союзу в Брюсселі.

Візит Орбана до Києва може стати подією, про яку говорять уже давно. Угорський лідер неодноразово заявляв про підтримку культурної, економічної та політичної співпраці з Україною, і деякі спостерігачі вважають, що його поїздка до столиці України може сприяти зміцненню дружніх відносин між двома країнами.

Проте є й інша думка. Деякі експерти стверджують, що візит Орбана до Києва може спричинити напруженість у вже натягнутих відносинах між Угорщиною та Україною. Однією з причин такої напруги є закон, ухвалений українським парламентом навесні 2017 року, який передбачає заборону використання національних символів та мови на території країни у разі їхньої невідповідності українським стандартам. Угорщина різко висловила свою незгоду із цим законом, стверджуючи, що він суперечить правам угорської громади, яка проживає на заході України.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина вимагала в України "припинити звірства" проти етнічних угорців у Закарпатській області. Зазначимо, що до цього в районі закарпатського міста Мукачево було знято угорські прапори та демонтовано написи угорською мовою.

"Закликаємо національних лідерів України негайно зробити все можливе для зняття антиугорських рішень та поновлення колишнього статусу", — сказав держсекретар з двосторонніх відносин в угорському МЗС Тамаш Менцер.

Крім того, з Віктором Орбаном пов'язаний скандал . Так, 22 листопада угорські ЗМІ повідомили, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан прийшов на зустріч із місцевим футболістом у шарфі, на якому було зображено карту "Великої Угорщини". На цій карті до складу Угорщини приєднали частину української території, Румунії та Хорватії.