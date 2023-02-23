МЗС Угорщини готує візит Орбана до Києва
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується відвідати Київ. Міністр закордонних справ цієї країни Сійярто відповів на запитання, чому Орбан досі не відвідав Київ.
Про це пише Index.
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Візит Орбана до Києва
За словами Сіярто, особисто йому не надходило запрошення завітати до української столиці, але він готовий поїхати, якщо таке запрошення буде. Прес-секретар Орбана Берталан Хаваші підтвердив, що президент України Володимир Зеленський запросив Орбана відвідати Україну під час зустрічі на саміті Європейського Союзу в Брюсселі.
Візит Орбана до Києва може стати подією, про яку говорять уже давно. Угорський лідер неодноразово заявляв про підтримку культурної, економічної та політичної співпраці з Україною, і деякі спостерігачі вважають, що його поїздка до столиці України може сприяти зміцненню дружніх відносин між двома країнами.
Проте є й інша думка. Деякі експерти стверджують, що візит Орбана до Києва може спричинити напруженість у вже натягнутих відносинах між Угорщиною та Україною. Однією з причин такої напруги є закон, ухвалений українським парламентом навесні 2017 року, який передбачає заборону використання національних символів та мови на території країни у разі їхньої невідповідності українським стандартам. Угорщина різко висловила свою незгоду із цим законом, стверджуючи, що він суперечить правам угорської громади, яка проживає на заході України.
Нагадаємо, нещодавно Угорщина вимагала в України "припинити звірства" проти етнічних угорців у Закарпатській області. Зазначимо, що до цього в районі закарпатського міста Мукачево було знято угорські прапори та демонтовано написи угорською мовою.
"Закликаємо національних лідерів України негайно зробити все можливе для зняття антиугорських рішень та поновлення колишнього статусу", — сказав держсекретар з двосторонніх відносин в угорському МЗС Тамаш Менцер.
Крім того, з Віктором Орбаном пов'язаний скандал . Так, 22 листопада угорські ЗМІ повідомили, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан прийшов на зустріч із місцевим футболістом у шарфі, на якому було зображено карту "Великої Угорщини". На цій карті до складу Угорщини приєднали частину української території, Румунії та Хорватії.