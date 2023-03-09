Венгрия может пересмотреть свои отношения с рф, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что его страна может пересмотреть свои отношения с рф в будущем в свете изменения геополитической обстановки после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Виктор Орбан

Виктор Орбан выразил мнение, что поддержание связей с Москвой, особенно в энергетическом секторе, в интересах Венгрии, но отношения между россией и Европой могут не восстановиться после войны в Украине, и Венгрия должна приспосабливаться к этому.

Орбан отметил, что необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны понятна, но она не является реалистичной. Поэтому Венгрия должна тщательно обдумать, какие отношения с россией можно установить и поддерживать в ближайшие 10-15 лет.

Примечательно, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неоднократно критиковали в Европейском Союзе и НАТО за его поддержку тесных связей с россией после вторжения российских войск в Украину, а также за его сопротивление санкциям ЕС и поставкам оружия в Украину.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится посетить Киев.

К слову, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его власть не поддерживает Украину в войне с россией, потому что эта война не имеет отношения к Венгрии, это лишь противостояние между двумя славянскими странами