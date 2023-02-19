"Це їхня війна, а не наша": Орбан цинічно пояснив, чому Угорщина досі підтримує рф

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 лютого звернувся до співгромадян. Головною темою було — повномасштабна війна росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Деталі

Прем'єр Угорщини вважає, що цей рік буде найнебезпечнішим з часів падіння комунізму через загрозу війни та інфляції. Він заявив, що потрібно триматися якомога далі від російсько-української війни, щоб гарантувати країні мирне життя.

"Ми є частиною західного світу, членами НАТО і Європейського Союзу, і всі там на боці війни, або, принаймні, роблять вигляд, що це так, окрім нас", — сказав Орбан.

Він заявив, що в Україні триває війна "не армії добра і зла, а війська двох слов'янських країн, які ведуть війну, обмежену в часі і поки що в просторі".

Угорський прем'єр зазначив, що це лише російсько-українська війна. За його словами, інтереси України неправильно ставити вище інтересів Угорщини.

"Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і ми радимо всьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів", — наголосив прем'єр.

Віктор Орбан вважає, що вторгнення росії в Україну сталося через те, що це допустив Захід.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході — з росіянами, "забувши" про Україну. Також він порівнює Україну з Афганістаном і не вірить у її перемогу.