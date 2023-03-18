В ВРУ зарегистрировано заявление об отставке Министра цифровой трансформации Федорова

Михаил Федоров

В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление об отставке Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Подробности

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление об отставке Вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины Федорова Михаила Альбертовича", — рассказал Мельничук.

Напомним, фракция "Слуги народа" в Верховной Раде на заседании обсудила увольнение двух министров. Речь идет о главе Минобразования Сергея Шкарлета и министре стратегических отраслей промышленности Павле Рябикине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Командующего объединенных сил Эдуарда Москалева.

Добавим, Владимир Зеленский совершил ряд кадровых ротаций в руководстве СБУ. Пока причины таких изменений не разглашаются.