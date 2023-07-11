Саміт НАТО у Вільнюсі: яке рішення прийняли по Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на саміті НАТО у Вільнюсі, липень 2023 рік. Фото: NATO

Україна значно наблизилися до членства в НАТО, отримає значну військово-технічну допомогу та вже отримала важливий політичний механізм взаємодії з НАТО.

А от шанси на отримання запрошення на вступ до НАТО маємо вже на Вашингтонському саміті, який пройде наступного року у квітні.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Олександр Мережко. Фото: ФБ Олександра Мережка

На думку депутата, Україна має великі шанси отримати запрошення до НАТО на наступному саміті у Вашингтоні. Однак має дуже добре підготуватися до нього. Ця підготовка складатиметься з кількох компонентів.

"Це дипломатична робота, спрямована на те, щоб переконати США і членів НАТО, що Україна повністю готова до членства. Відповідні реформи, спрямовані на те, щоб ЗСУ повністю відповідали стандартам НАТО. Але найголовніше — це перемога над агресором", — уточнив Мережко.

Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото: НАТО

Депутат також прокоментував заяву генсека Єнса Столтенберга щодо України про пакет рішень із трьох елементів, який ухвалив саміт. Зокрема, Столтенберг називає його "сильним пакетом для України і чітким шляхом до її членства у НАТО". Це:

Багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натівських стандартів тренування та доктрин.

Утворення нової Ради Україна-НАТО, яка стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де сторони зустрічаються як рівні.

Україна стане членом НАТО без вимоги про План дій щодо членства. Це має пришвидшити вступ України із двокрокового процесу до однокрокового. Альянс оголосить про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови.

"Незважаючи ні на що, Україна значно наблизилися до членства в НАТО, отримає значну військово-технічну допомогу, вже отримала важливий політичний механізм взаємодії з НАТО. Так, ми поки що не отримали запрошення на вступ до НАТО. Думаю, наступного року це зміниться", — підсумував Мережко.

Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, на зустрічі у Вільнюсі лідери держав Північноатлантичного альянсу затвердили створення Ради Україна-НАТО. Це новий орган взаємодії Києва та Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не мають готовності запросити Україну до НАТО та зробити її членом Альянсу.

Тому, за його словами, "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією".