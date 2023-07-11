Саміт НАТО у Вільнюсі: дипломат розповів останні новини щодо України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на саміті НАТО у Вільнюсі. Фото: NATO

Лідери країн НАТО досі не схвалили остаточного рішення про політичне запрошення України до складу Альянсу, що наразі є пріоритетним для України. У Вільнюсі досі тривать численні консультації та перемовини. Основними країнами, які поки що кажуть про неготовність України до вступу НАТО у розпал війни, є США та Німеччина.

Про це Новини.LIVE стало відомо із власних дипломатичних джерел.

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"Остаточного рішення, на якому наполягає Україна — політичне запрошення до НАТО — ще не ухвалено. США та Німеччина вважають, що ми до цього поки не готові, бо йде війна з Росією. І зараз варто сконцентруватися на максимальній допомозі, аби Україна цю війну виграла. А далі буде видно. Проте Київ не здається і максимально тисне на партнерів. Подивимось, чекати не довго", — уточнив український дипломат.

Самет НАТО у Вільнюсі, 11 липня 2023 року. Фото: НАТО

Також за його словами, наразі тривають консультації щодо точних гарантій безпеки, які Україні мають надати провідні члени НАТО на перехідний період, поки Україна не стане членом Альянсу. Ці перемовини тривають поміж США, Великою Британією, Францією та Німеччиною.

За повідомленнями західної преси, США готові надати Україні такі ж гарантії безпеки, як має Ізраїль. Вони включають різні види військової допомоги, щоб країна "могла як захищати себе, так і стримувати майбутню агресію".

На підході до преси генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту. Воно буде ухвалене вже за кілька годин.

"Ви побачите точне формулювання за кілька годин, оскільки ми зараз фіналізуємо наше комюніке. Лідери країн якраз зараз над ним працюють", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі розпочався важливий для України саміт НАТО. Він триватиме до середи 12 липня. Україна наполягає на політичному запрошенні до складу Альянсу вже зараз, а вже після закінчення війни з Росією погодити решту моментів.

Також офіційний Київ розраховує на швидкий вступ за прикладом Фінляндії та Швеції і вже домігся відміни Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Свою участь у саміті НАТО 12 липня підтвердив також президент Володимир Зеленський.