Саммит НАТО в Вильнюсе: какое решение приняли по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе, июль 2023 года. Фото: NATO

Украина значительно приблизилась к членству в НАТО, получит значительную военно-техническую помощь и уже получила важный политический механизм взаимодействия с НАТО.

А вот шансы на получение приглашения на вступление в НАТО скорее всего реализуются на Вашингтонском саммите, который пройдет в апреле следующего года.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Александр Мережко. Фото: ФБ Александра Мережко

По мнению депутата, у Украины есть большие шансы получить приглашение в НАТО на следующем саммите в Вашингтоне. Однако Киев должен очень хорошо подготовиться к нему. Данная подготовка будет состоять из нескольких компонентов.

"Это дипломатическая работа, направленная на то, чтобы убедить США и членов НАТО, что Украина полностью готова к членству. Соответствующие реформы, направленные на то, чтобы ВСУ полностью отвечали стандартам НАТО. Но самое главное — это победа над агрессором", — уточнил Мережко.

Саммит НАТО в Вильнюсе. Фото: НАТО

Депутат также прокомментировал заявление генсека Йенса Столтенберга относительно Украины о принятом саммите пакете решений из трех элементов. В частности, Столтенебрг называет его "сильным пакетом для Украины и четким путем к ее членству в НАТО". Это:

Многолетняя программа поддержки для Украины, которая позволит переход от советских к натовским стандартам тренировок и доктрин.

Создание нового Совета Украина-НАТО, который станет форумом для консультаций и принятия решений, где стороны встречаются как равные.

Украина станет членом НАТО без требования о Плане действий по членству. Это должно ускорить вступление Украины из двухшагового процесса в одношаговый. Альянс объявит о приглашении Украины присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и будут достигнуты условия.

"Несмотря ни на что, Украина значительно приблизилась к членству в НАТО, получит значительную военно-техническую помощь, уже получила важный политический механизм взаимодействия с НАТО. Да, мы пока не получили приглашение на вступление в НАТО. Думаю, в следующем году это изменится", — подытожил Мережко.

Напомним, во вторник, 11 июля, на встрече в Вильнюсе лидеры государств Североатлантического альянса утвердили создание Совета Украина-НАТО. Это новый орган взаимодействия Киева и Североатлантического союза.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у западных партнеров нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом Альянса.

Поэтому, по его словам, "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией".