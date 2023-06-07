У США почалися дебати щодо фінансування України на тлі боротьби за стелю боргу

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Боротьба за підвищення стелі державного боргу США відновила дебати в Конгресі щодо фінансування України. Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що не планує найближчим часом ухвалювати закон про збільшення оборонних витрат.

Про це повідомляє Reuters.

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Востаннє Палата представників та Сенат схвалювали допомогу Україні — 48 мільярдів доларів — у грудні минулого року, ще до того, як республіканці отримали контроль над Палатою представників.

Очікується, що цих коштів вистачить щонайменше до 30 вересня. Законодавці заявили, що Байден, попросить більше грошей до серпня або вересня.

Після того, як деякі республіканці погрожували проголосувати проти угоди через скорочення оборонних витрат, лідери демократів і республіканців у Сенаті пообіцяли, що обмеження не завадять палаті ухвалити додаткове законодавство про витрати, щоб надати більше грошей Україні.

Маккарті заявив, що не дозволить автоматично провести голосування за додаткове законодавство про витрати.

"Не має значення, чи це Україна, чи щось інше. Ідея про те, що хтось хоче прийняти додатковий закон після того, як ми щойно дійшли згоди, — це спроба зірвати угоду", — сказав Маккарті.

Деякі сенатори-республіканці все ж заявили, що вважають необхідним законопроєкт про додаткові витрати.

"Я твердо переконана, що нам знадобиться додатковий бюджет на оборону", — заявила сенатор Сьюзан Коллінз.

Нагадаємо, 3 червня, президент США Джо Байден підписав закон про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це рішення було ухвалено, щоб запобігти першому в історії США дефолту.

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