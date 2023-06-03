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Байден підписав закон про призупинення ліміту державного боргу

3 червня 2023 21:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден підписав закон про призупинення ліміту державного боргу
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 червня, президент США Джо Байден підписав закон про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це рішення було прийнято, щоб запобігти першому в історії США дефолту.

Про це повідомляє CNN.

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Закон про призупинення ліміту державного боргу

Призупинення ліміту держборгу до початку 2025 року знімає загрозу дефолту з порядку денного до президентських виборів наступного року. На додаток до вирішення питання ліміту боргу, закон обмежує витрати на необоронні потреби, розширює вимоги до роботи для деяких одержувачів талонів на харчування та скорочує деякі фонди допомоги у боротьбі з Covid-19, серед інших політичних положень.

Двопартійна угода щодо ліміту боргу була укладена між Білим домом і республіканцями в Палаті представників.

Для того, щоб вивести законопроєкт на фінішну пряму, законодавці поспішали до 5 червня — дати, коли Міністерство фінансів попередило, що більше не зможе вчасно і в повному обсязі виплачувати всі державні зобов'язання.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Швеція зовсім скоро може стати членом НАТО. За його словами, Альянс стає сильнішим.

Також ми писали, що США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість — приблизно 300 млн доларів.

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