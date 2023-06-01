Байден заявив, що Швеція незабаром стане членом НАТО

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Президент США Джо Байден заявив, що Швеція зовсім скоро може стати членом НАТО. За його словами, Альянс стає сильнішим.

Про це Джо Байден сказав в Академії військово-повітряних сил США, передає Reuters.

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У своїй вступній промові Байден заявив, що НАТО є сильнішим, попри спробу президента Росії Володимира Путіна "розхитати" Альянс своїм вторгненням в Україну.

За його словами, НАТО ще більше зміцнилося завдяки нещодавньому прийняттю Фінляндії, "а незабаром і Швеції".

"Це станеться, я обіцяю вам", — сказав він, але не надав жодних подробиць.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину негайно завершити процес вступу Швеції до НАТО, заявивши, що країна вже зробила значні кроки для усунення заперечень Анкари проти її членства.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання своєї країни щодо вступу Швеції в НАТО, яке, за його словами, має відбутися "найближчими тижнями". Відповідну заяву він зробив на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Також ми писали, що Швеція, як і раніше, сподівається стати членом НАТО до саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вільнюсі в липні. Російське вторгнення в Україну змушує Швецію форсувати питання щодо власної безпеки.

Додамо, президент США Джо Байден у відповідь на прохання Туреччини щодо постачання літаків F-16 нагадав, що через позицію Туреччини Швеція досі не стала членом НАТО.