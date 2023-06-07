В США начались дебаты о помощи Украине на фоне борьбы за лимит долга

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Борьба за повышение потолка госдолга США возобновила дебаты в Конгрессе о финансировании Украины. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не планирует в ближайшее время принимать закон об увеличении оборонных расходов.

Об этом сообщает Reuters.

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Последний раз Палата представителей и Сенат одобряли помощь Украине — 48 миллиардов долларов — в декабре прошлого года, еще до того, как республиканцы получили контроль над Палатой представителей.

Ожидается, что этих средств хватит как минимум до 30 сентября. Законодатели заявили, что Байден попросит больше денег до августа или сентября.

После того как некоторые республиканцы угрожали проголосовать против соглашения по сокращению оборонных расходов, лидеры демократов и республиканцев в Сенате пообещали, что ограничения не помешают палате принять дополнительное законодательство о расходах, чтобы предоставить больше денег Украине.

Маккарти заявил, что не позволит автоматически провести голосование за дополнительное законодательство о расходах.

"Не имеет значения, это Украина или что-то другое. Идея о том, что кто-то хочет принять дополнительный закон после того, как мы только что пришли к согласию, — это попытка сорвать соглашение", — сказал Маккарти.

Некоторые сенаторы-республиканцы все же заявили, что считают необходимым законопроект о дополнительных расходах.

"Я твердо убеждена, что нам понадобится дополнительный бюджет на оборону", — заявила сенатор Сьюзан Коллинз.

Напомним, 3 июня президент США Джо Байден подписал закон о приостановлении лимита государственного долга до 1 января 2025 года. Это решение было принято, чтобы предотвратить первый в истории США дефолт.

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