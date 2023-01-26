Скандал з поїздкою Тищенка в Таїланд: у "Слузі народу" немає голосів для виключення його з фракції

Сьогодні Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"

Фракція партії "Слуга народу" у парламенті зіткнулася з труднощами щодо виключення з її складу нардепа Миколи Тищенка, який оскандалився своєю поїздкою до Таїланду. "Слуги" не можуть зібрати потрібну кількість голосів для виключення його з фракції.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника у фракції "Слуга народу".

Подробиці

"Голосів нема за виключення з фракції "Слуга народу", — сказав співрозмовник видання.

За даними джерела, у фракції не виходить зібрати голоси навіть для зняття Тищенка з посади заступника голови комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Скандальна "зустріч з виборцями" у Таїланді

Народний депутат "Слуги Народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч з українською громадою. Зустріч запланована на п'ятницю 27 січня у готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоку.

У Посольстві України в Таїланді повідомили, що Тищенко проведе зустріч, на якій хоче обговорити "питання покращення взаємодії з представниками української громади у Королівстві Таїланд".

У відповідь на анонс зустрічі у мережі піднялася хвиля критики на адресу Тищенка, який під час повномасштабної війни дозволяє собі поїздки до Таїланду.

Виключення Тищенка зі "Слуги народу"

Народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції, а також виключили зі складу партії. Таке рішення було ухвалене на тлі поїздки нардепа до Таїланду.

Очільник парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що "не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни". Тому у "Слузі народу" вирішили ухвалити кадрові рішення щодо нардепа Миколи Тищенка.

Через деякий час очільниця політсили Олена Шуляк заявила, що ухвалила рішення про виключення Тищенка з партії.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що не відправляли Миколу Тищенка у відрядження до Таїланду. Він такого розпорядження не підписував.

Як відомо, 23 січня Рада національної безпеки та оборони під час воєнного стану вирішила випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це також стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.