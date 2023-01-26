Тищенко в Таїланді - чи відправляв його Стефанчук у відрядження

Микола Тищенко

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що не відправляли Миколу Тищенка до Таїланду. Він такого розпорядження не підписував.

Про це Стефанчук написав у Facebook.

Заява Стефанчука

"Микола Тищенка нікуди за кордон не відправляв. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я як Голова Верховної Ради України не підписував", — написав він.

Варто уточнити, що Микола Тищенко під час війни вирушив до Таїланду. Там у нього запланована зустріч з українською громадою у чотиризірковому готелі. Невдовзі Тищенка виключили з партії “Слуга Народу”.

Нагадаємо, що народний депутат "Слуги Народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч з українською громадою. Зустріч запланована на п'ятницю 27 січня у готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоку. Депутати та соцмережі миттєво відреагували на новину, що Тищенко після "виснажливої роботи" вирушив у відрядження до Таїланду.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що підписано кілька важливих указів. Зокрема, є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон.

"Це стосується всіх посадовців центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу та в державі. Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть за межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою чиновникам більше не вдасться. У п'ятиденний термін Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження", — зазначив Президент.